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ربيعة يسجل هدفا في مرماه في خسارة رديف سبورتنج لشبونة

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ربيعة يسجل هدفا في مرماه في خسارة رديف سبورتنج لشبونة ربيعة يسجل هدفا في مرماه في خسارة رديف سبورتنج لشبونة

خسر رامي ربيعة مع الفريق الثاني لسبورتينج لشبونة بنتيجة 4-0 أمام فريق أفيس بدوري الدرجة الثانية بالبرتغال، إذ سجل الهدف الثاني في مرماه بالخطأ لصالح منافسه.

خسر سبورتينج على ملعب نادي أفيس الرياضي بالجولة 27 من المسابقة، إذ سجل لاعب الأوليمبي المصري هدفا عكسيا لصالح أصحاب الأرض.

ربيعة لعب مباراته الثامنة على التوالي مع الفريق بالدوري وبعد تلك الخسارة ظل فريقه في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة.

يذكر أن ربيعة خرج من قائمة الفريق الأول في المباراة التي واجه فيها بيلينينسيش أمس السبت، وانتهت بالتعادل 1-1 في الدوري.

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