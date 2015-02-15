عودة حركة قطارات “القاهرة – الإسكندرية” بعد انفجار عبوة ناسفة بالغربية

صرح اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية بأن حركة القطارات عادت بعد توقفها ساعة بخط “القاهرة/الإسكندرية” أمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات بعد قيام مجهولين بوضع قنبلة بدائية الصنع وانفجارها.

وكان اللواء أسامة بدير، قد تلقى اخطارا بانفجار عبوة بدائية الصنع على شريط السكة الحديد “القاهرة – الإسكندرية” ما أسفر عن حدوث قطع في القضبان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات للكشف عن وجود عبوات أخرى ناسفة حيث قام فريق الصيانة بهيئة السكة الحديد بإعادة إصلاح القضبان وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.

أ ش أ