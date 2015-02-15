بالصور .. حملة مكبرة بقيادة محافظ أسوان تزيل 1000 حالة إشغال طريق

قام اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان بالمشاركة في أعمال الحملة المكبرة التي تضم حوالى 300 من أفراد وضباط الشرطة وشرطة المرافق ، بالإضافة إلي عمال فرق الصيانة وقيادات الأحياء و مجلس مدينة أسوان حيث بدء تنفيذ الحملة منذ أمس وتستمر لمدة 3 أيام بمنطقة سوق السيل والكوبري الجديد والقديم ، وكذا منطقة مزلقان السيل لإزالة الإشغالات و رفع الباعة الجائلين من الطرق والأرصفة والمنطقة السكنية.

وقد نجحت الحملة فى إزالة 1000 حالة إشغال طريق وتعدى، فيما أكد مصطفي يسري علي أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو القضاء علي الأسواق العشوائية والاختناقات لإعادة الانضباط في هذه المنطقة ،مشيراً إلي أنه سيتم مواصلة هذه الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات والإشغالات من أجل تفريغ المدينة وباقى مدن المحافظة من جميع أشكال التلوث والتعدى و الأختناق المرورى لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لأسوان، رافق المحافظ خلال تفقده لأعمال الحملة اللواء أحمد صالح مساعد مدير أمن أسوان و محمدعاطف رئيس مركز ومدينة أسوان ومحمد حساني نائب رئيس المدينة.

كما تفقد محافظ أسوان مكان السويقة المفتوحة المؤقته بالسيل الجديد والتي تقع علي مساحة 3000 متر وستضم حوالي 1000 من الباعة الجائلين حيث يتم تسكينهم فيها لمدة 4شهور لحين نقلهم إلي السويقات الجديدة على المساحة التى ستخلق من تغطية مصرف السيل والتى ستقام علي مساحة 2400 م2 وتضم 89 بيكة لإستيعاب الباعة الجائلين ، ويعقب ذلك تنفيذ عملية تطوير شاملة بمنطقة السيل ،علاوة علي إنشاء موقف لسيارات السيرفيس المتجهة إلي مناطق الصداقة الجديدة والقديمة وكيما والسد العالي شرق والشلال للقضاء علي الإشغالات والإنسداد المرورى الذي يعاني منه أهالي منطقة السيل وعمل سيولة مرورية أمام كوبري السيل وذلك بعد الإنتهاء من مشروع تغطية مصرف السيل بطول 200 متر وبتكلفة 10 مليون جنيه.