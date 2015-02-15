محافظ القاهرة : خطة مستقبلية لاستكمال وتحديث المستشفيات الحكومية

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تنتهج خطة مستقبلية لاستكمال تحديث وتطوير كافة المستشفيات الحكومية على مستوى العاصمة، مثل مستشفيات الحميات، و15 مايو، والزاوية الحمراء، ومستشفى المطرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة توفير الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة اليوم الأحد لمستشفى عين شمس العام بكامل طاقتها، والتى تعد صرحاَ طبيا يخدم أكثر من مليوني مواطن بمنطقة عين شمس والمناطق المجاورة، والتى تفتقد لوجود أى مستشفيات حكومية، وذلك بعد توقف دام 14 عاماَ واجهت خلالها كثيراَ من الصعوبات والمعوقات.

وقال المحافظ إن افتتاح مستشفى عين شمس اليوم يأتى عقب افتتاح المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من المستشفيات الحكومية العامة، مثل مستشفى زايد ومستشفى دار السلام لتقديم الخدمات الصحية لمواطنى أحياء القاهرة”.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من أقسام المستشفى وغرف المعامل، والتى تضم كافة الأقسام الطبية المتخصصة مثل قسم الطوارئ والاستقبال، والذي يعمل على مدار 24 ساعة بالمجان وتستقبل يومياَ أكثر من 1000 حالة مريض وتصل طاقتها التشغيلية لعدد 156 سريراَ، منها 21 سريرا للرعاية المركزة، و12 سرير إفاقة، بخلاف 18 سريرا لقسم الطوارئ، وتضم 17 عيادة خارجية لكافة التخصصات، و19 حضانة أطفال مبتسريين، و9 غرف عمليات مجهزة، فيما تتكون غرف وحدات الغسيل الكلوى من 16 وحدة حديثة، فضلا عن أقسام الأشعة والمعامل “5 معامل”، والصيدليات وقسم جراحة الأسنان والتركيبات.

يشار إلى أن مستشفى عين شمس العام تتكون من أربعة طوابق على مساحة 8400 متر مربع بمنطقة إيواء مساكن عين شمس، والتى تفتقر لوجود أي مستشفيات حكومية من مدينة السلام إلى مستشفى منشية البكري العام، وقد تم استكمال كافة التجهيزات الطبية والأعمال الإنشائية لها بعد تعثرها خلال القترة الماضية ليبدأ التشغيل التجريبي لكافة أقسامها منذ أكتوبر الماضى، وجارى الاتفاق مع وزارة الصحة بالتعاون مع حكومة الدانمارك على إنشاء مركز لمرض السكرى يضم عيادات “سكر، رمد، باطنة، قدم سكرية”، وإقامة معمل وصيدلية، خاصة بمرض السكرى وتقديم كافة الخدمات بالمجان بما فيها توزيع الأنسولين على المرضى.

وقد شهد الافتتاح اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور هشام عطا رئيس إدارة الطب العلاجى بوزارة الصحة، والدكتور حسام الخطيب مدير مديرية الشئون الصحية، واللواء محمد شرف رئيس حي عين شمس، والدكتور عبد العال محمد عبد العال مدير المستشفى.

أ ش أ