وزير التعليم العالي يلتقي مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرانكوفونية للجامعات

التقي الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي اليوم بالدكتور إيرفيه سابوران مدير المكتب الاقليمى للشرق الأوسط للوكالة الفرانكوفونية للجامعات، والدكتورة أمل الأنور رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة المنصورة، وأمنية شاكر مدير مكتب الوكالة الفرانكوفونية بالإسكندرية وذلك بمقر الوزارة لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والوكالة فى كافة المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية.

وأكد الدكتور عبد الخالق – خلال اللقاء اليوم الأحد – أن مهمة المؤسسات التعليمية هى نقل الجودة والريادة للطلاب ووضع أولوية إعداد الطلاب ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمعاتهم وقابلين لتلبية احتياجات سوق العمل، مقترحا إنشاء مركز تدريب على المستوى الاقليمى لتأهيل الخريجين لسوق العمل والتكيف مع متطلباته، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرانكوفونية للجامعات.

وبدوره، أوضح سابوران أن الوكالة الفرانكوفونية قامت بعمل برنامج لمساعدة الطلاب على اختيار مجال العمل الذى يتناسب مع ميولهم والوصول إلى القرار السليم فى اختيار المهنة التى تتناسب وقدراتهم، مشيرا إلى إتاحة هذا البرنامج من خلال الموقع الإلكترونى للوكالة، وهو موقع متاح فى مصر ولبنان وسوريا تم تأسيسه ليقدم خدمات إرشادية متميزة للطالب لتدعيم طموحاته المهنية ولتؤهله لإيجاد فرص للتدريب والتوظيف فى سوق العمل.

وطالب وزير التعليم العالي بالاستفادة من خبرة الوكالة الفرانكوفونية فى تطوير نظم القبول بالجامعات بحيث لا يكون مجموع الدرجات فى الثانوية العامة هو المقياس الوحيد بل يؤخذ فى الاعتبار مهارات الطلاب وقدراتهم، داعيا الوكالة إلى التوسع فى إنشاء برامج لتدريس اللغة الفرنسية لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية.

يشار إلى أن الوكالة الفرانكوفونية للجامعات تضم فى عضويتها حوالى 800 جامعة موزعة على 100 دولة، وهذه الوكالة تضع فى أولوياتها دعم الاصلاح الهيكلى وإضفاء الطابع الدولى على البرامج الجامعية، ودعم الإصلاح الجامعى من خلال التكنولوجيا الجديدة، والمساهمة فى التعاون العلمى الإقليمى، وإعطاء الأولوية لاحتياجات منطقة الشرق الأوسط البحثية، ودعم سبل التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات الإقليمية.

ومن الجامعات المصرية صاحبة العضوية بالوكالة (القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والإسكندرية)، بالإضافة إلى الجامعة الفرنسية، وجامعة “سنجور” بالإسكندرية والموجود بها مكتب الوكالة فى مصر.

أ ش أ