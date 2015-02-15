غادة عادل تؤدي العمرة بعد قضية الإعلان عن الخمر

سافرت الفنانة المصرية غادة عادل إلى الأراضي الحجازية لأداء شعائر العمرة، حيث نشر زوجها المخرج مجدي الهواري صورة تجمعه بها برفقة أحد أبنائهما.

يذكر أن هذه الخطوة جاءت من غادة بعد تورّطها في إحدى التصريحات التي قالت فيها إنها ستقدّم إعلاناً عن أحد أنواع الخمور، تعقيباً على صور انتشرت لها، ظهرت بجانبها كؤوس من الخمر، وهو ما نفاه مصورها شريف قمر في تصريح سابق لـ"سيدتي نت"، موضحاً أن الزجاجات التي ظهرت في الصور ما هي إلا ديكور فقط، والصور تخص غلاف إحدى المجلات.

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