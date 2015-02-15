أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

غادة عادل تؤدي العمرة بعد قضية الإعلان عن الخمر

Google+ Print
غادة عادل تؤدي العمرة بعد قضية الإعلان عن الخمر غادة عادل تؤدي العمرة بعد قضية الإعلان عن الخمر

الأحد 15-02-2015 15:58

سافرت الفنانة المصرية غادة عادل إلى الأراضي الحجازية لأداء شعائر العمرة، حيث نشر زوجها المخرج مجدي الهواري صورة تجمعه بها برفقة أحد أبنائهما.

يذكر أن هذه الخطوة جاءت من غادة بعد تورّطها في إحدى التصريحات التي قالت فيها إنها ستقدّم إعلاناً عن أحد أنواع الخمور، تعقيباً على صور انتشرت لها، ظهرت بجانبها كؤوس من الخمر، وهو ما نفاه مصورها شريف قمر في تصريح سابق لـ"سيدتي نت"، موضحاً أن الزجاجات التي ظهرت في الصور ما هي إلا ديكور فقط، والصور تخص غلاف إحدى المجلات.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي