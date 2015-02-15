في عالم كارلو مسعود...

درس كارلو مسعود التصميم الفنّي في جامعة الـ"ألبا" ببيروت، ثم تابع علوم "الماجستير" في مجال تصميم المنتجات الفاخرة بجامعة "إيكال"، في "لوزان" بــ"سويسرا". وكان عمل مع مصمّمين عالميين كالأخوين رونان وإروان بورولك، والشريكين باربر وأوزغربي، ومع علامات تجارية شهيرة، أمثال: "نستله" في مجال تصميم الشوكولاتة، و"نسبرسو" في تشكيل كبسولات القهوة، و"أود دو مار بيغيه" في تصميم جلود الساعات.

عاد مسعود إلى بيروت، منذ مدّة، ليضطلع بمسؤولية إعداد أشكال لصناديق التوضيب الخاصّة بمنتجات شركة عائلته الخاصة "بيو ماس"، كما بمهام مشاريع الديكور الداخلي للمنازل والمحال التجارية، فضلاً عن ابتكار اكسسوارات، ما لبثت أن لاقت طريقها إلى المعارض الفنيّة المحترفة.

وكانت إدارة "البنك اللبناني للتجارة" اختارت بعض تصاميمه لجناحها في "بيروت آرت فير"، الذي نُظّم أخيراً.

قدّم المصمّم كارلو مسعود مجموعة من الاكسسوارات غير المألوفة، في خلال مشاركاته في معارض فنيّة متخصّصة.

"سيدتي نت" يختار لقارئاته بعضاً من هذه الابتكارات الجديرة بالتأمّل!

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