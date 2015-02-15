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إضراب عمال المقاولون العرب بالمنوفية احتجاجًا على تغيير المسمى الوظيفي

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إضراب عمال المقاولون العرب بالمنوفية احتجاجًا على تغيير المسمى الوظيفي إضراب عمال المقاولون العرب بالمنوفية احتجاجًا على تغيير المسمى الوظيفي

صورة أرشيفية

أضرب العشرات من عمال شركة المقاولون العرب، بفرع شرق وسط الدلتا، عن العمل بالمرحلة الثانية من معهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية والذى تتولى شركة المقاولون تنفيذ مشروع بناء مبنى جديد سيتم ضمه للمعهد، احتجاجا على قيام مديرى الفرع بمطالبتهم بتغيير المسمى الوظيفى من مساعد إلى عامل معمار.

وهدد المتظاهرون بالدخول فى اعتصام مفتوح وإضراب شامل عن العمل حتى يتم إلغاء القرار الصادر من قبل الشركة، موضحين أنهم ذهبوا للقاء الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، لحل تلك المشكلة الأربعاء الماضى ولكن دون جدوى حتى، على حد تعبيرهم.

فيما تقوم الادارة حاليا بالتفاوض مع العمال لحل الأزمة .

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