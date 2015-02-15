بالصور..مؤتمر اقتصادي لبحث فرص ومعوقات الاستثمار بشمال الصعيد

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن المحافظة ستنظم مؤتمراً اقتصاديًا للتنمية بمحافظات شمال الصعيد ، بمشاركة محافظات الفيوم ،بنى سويف، أسيوط والمنيا خلال الفترة من 25-26 الشهر الجاري .

وأضاف المحافظ – خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع كافة القطاعات والإدارات المعنية لمناقشة التحضيرات اللازمة للمؤتمر، بحضور اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة اليوم أن المؤتمر يهدف إلى ، مناقشة أهم آفاق وفرص الاستثمار في محافظات شمال الصعيد ،إلى جانب أبرز المعوقات والتحديات التي تقف أمام دفع عجلة التنمية والاستثمار في هذا الإقليم ، موضحا أن النتائج والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر سيتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأشار المحافظ أن أجندة المؤتمر تتضمن تقديم رؤى الاستثمار بمحافظات شمال الصعيد ، كما سيتم استعراض رؤية رؤساء الهيئات في مجالات الاستثمار المختلفة , الغرفة التجارية , وحدة تطوير الإدارة المحلية “التنمية الاقتصادية” , الصندوق الاجتماعي ،وسيتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول رؤية شاملة للاستثمار بمحافظات شمال الصعيد، كما سيتم توجيه الدعوة لعدد من المحافظين السابقين لمحافظة المنيا ليكونوا “ضيوف شرف” المؤتمر.

وحول ورش عمل المؤتمر قال المحافظ انه سيتم عقد ورش عمل لمجموعات العمل المختلفة بمحافظات شمال الصعيد في مجالات الاستثمار الزراعي ، المناطق الصناعية ، المحاجر ، السياحة ، الاستثمار العقاري، بهدف تحديد مطالب الاستثمار ومقترحات الحل بمحافظات شمال الصعيد.

وعرض رؤية مشتركة ومتكاملة لخريطة للاستثمار بمحافظات شمال الصعيد ، كما سيتم إقامة معرضا على هامش فعاليات المؤتمر.