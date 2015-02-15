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100 قتيل فى معارك درعا بين الجيش السوري والمعارضة

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ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن المعارك الدائرة منذ حوالى أسبوع في درعا جنوبي البلاد بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة، أوقعت حوالى 100 قتيل في صفوف الطرفين.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، الأحد، عن ناشطين قولهم إن الجيش السوري شن هجوما واسع النطاق في محافظة درعا الجنوبية، بهدف وقف هجوم المسلحين الكبير باتجاه العاصمة وإعادة زمام المبادرة إلى الجيش السوري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 50 مقاتلا من المعارضة قتلوا في هذه المعارك، في حين سقط من الجهة المقابلة 43 قتيلا موزعين بين جنود من القوات الحكومية، وعناصر من قوات الدفاع الوطني الموالية للحكومة، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، ومقاتلين من «حزب الله».

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