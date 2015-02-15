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اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول اليمن الأربعاء

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يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، الأربعاء، في القاهرة، لبحث الأوضاع في اليمن حيث سيطر الحوثيون على السلطة.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي، الأحد، إن «الهدف من الاجتماع هو بحث آخر تطورات الأوضاع الخطيرة والمستجدة على الساحة اليمنية».

وينتظر أن يصدر مجلس الأمن قرارًا يدعو فيه الحوثيين إلى التخلي عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على كبار المسؤولين، والإفراج عن المعتقلين، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

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