أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أسبوع نيويورك في يومه الثالث: نعومي كامبل تحارب "الإيبولا"

Google+ Print
أسبوع نيويورك في يومه الثالث: نعومي كامبل تحارب "الإيبولا" أسبوع نيويورك في يومه الثالث: نعومي كامبل تحارب "الإيبولا"

الأحد 15-02-2015 16:44

شهد اليوم الثالث من أسبوع نيويورك للملابس الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 عروضاً غنيّة ومتنوّعة، نبدأها مع مجموعة المصمم ألكسندر وانغ Alexander Wang الذي طغى عليها اللون الأسود الداكن. ولكن المصمم حاول أن يضفي لمسة حيوية الى الإطلالات من خلال بعض الإضافات كالقطع المعدنية التي زيّنت الملابس.
عرض نعومي كامبل Naomi Campbell فاشن فور ريليف Fashion For Relief شكّل هدفاً إنسانياً، إذ ذهب ريعه لمكافحة مرض الإيبولا. عرضت نعومي بنفسها الأزياء مع عدد من العارضات وبعض زميلاتها النجمات أمثال كيلي أوسبورن Kelly Osbourne، باريس هيلتون Paris Hilton، ميشيل رودريغيز Michelle Rodriguez...
مجموعة مارا هوفمان Mara Hoffman جاءت عصرية منعشة، أغنتها بالطبعات والرسوم التي لطالما اعتدنا علينا في أزياء هذه المصمّمة.
بدوره عرض هيرفيه ليجيه باي ماكس أزريا Herve Leger by Max Azria جسّد أنوثة المرأة بكل معانيها. بدت الملابس وكأنها "مشرّحة"، بأسلوب يراعي منحنيات جسم المرأة.
أما مجموعة المصممتين البحرينيتين الشيختين نور وهيا آل خليفة، فقد صوّرت حنيناً لحقبة الستينات. جاءت بسيطة وفخمة في آن واحد: تصاميم فضفاضة، خطوط واضحة وأقمشة فريدة وغنيّة.

إليك صوراً عن أبرز العروض التي شهدها أسبوع نيويورك للملابس الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 يوم أمس. فما رأيك بها؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي