أسبوع نيويورك في يومه الثالث: نعومي كامبل تحارب "الإيبولا"

شهد اليوم الثالث من أسبوع نيويورك للملابس الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 عروضاً غنيّة ومتنوّعة، نبدأها مع مجموعة المصمم ألكسندر وانغ Alexander Wang الذي طغى عليها اللون الأسود الداكن. ولكن المصمم حاول أن يضفي لمسة حيوية الى الإطلالات من خلال بعض الإضافات كالقطع المعدنية التي زيّنت الملابس.

عرض نعومي كامبل Naomi Campbell فاشن فور ريليف Fashion For Relief شكّل هدفاً إنسانياً، إذ ذهب ريعه لمكافحة مرض الإيبولا. عرضت نعومي بنفسها الأزياء مع عدد من العارضات وبعض زميلاتها النجمات أمثال كيلي أوسبورن Kelly Osbourne، باريس هيلتون Paris Hilton، ميشيل رودريغيز Michelle Rodriguez...

مجموعة مارا هوفمان Mara Hoffman جاءت عصرية منعشة، أغنتها بالطبعات والرسوم التي لطالما اعتدنا علينا في أزياء هذه المصمّمة.

بدوره عرض هيرفيه ليجيه باي ماكس أزريا Herve Leger by Max Azria جسّد أنوثة المرأة بكل معانيها. بدت الملابس وكأنها "مشرّحة"، بأسلوب يراعي منحنيات جسم المرأة.

أما مجموعة المصممتين البحرينيتين الشيختين نور وهيا آل خليفة، فقد صوّرت حنيناً لحقبة الستينات. جاءت بسيطة وفخمة في آن واحد: تصاميم فضفاضة، خطوط واضحة وأقمشة فريدة وغنيّة.

إليك صوراً عن أبرز العروض التي شهدها أسبوع نيويورك للملابس الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 يوم أمس. فما رأيك بها؟