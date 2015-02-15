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يوسف القعيد: الجامعات منارات العلم عندما تأخذ بيد الناس

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قال الأديب يوسف القعيد إن لها دور كبير في تبادل الثقافات عبر عصورها، مشيرًا إلى أن محمد على أرسل البعثات إلى دول أوروبا للتعليم وتبادل الثقافات، موضحًا أنه بعد ثورة 1952 انفتحت مصر على العالم بتبادل ثقافاتها، مدللًا على ذلك بحصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب.

وأضاف «القعيد»، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للغات والأدب، الذي تنظمه وحدة اللغات والترجمة بكلية البنات بجامعة عين شمس، بالتعاون مع شركة «لونج مان»، الأحد، أن «الجامعات منارات للعلم عندما تخرج من حيز التدريس إلى توصيل العلم إلى المجتمع المحيط بها، والأخذ بيد الناس إلى مزيد من الوعي».

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، دور الفن في التعريف بالفكر الثوري وتقديمه إلى العامة، بالإضافة إلى دور الثورات في تغيير الرؤية الفنية التي ظهرت في تأثر مفاهيم الأدب والثقافة بالثورات منذ ثورة 1919، وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2014.

وأضاف «عيسي»: أنه «بالرغم من أن مصر تعيش الآن في مرحلة انتقالية وتعاني من الأمية وقلة الوعي السياسي، إلا أنها تمتلك من الإمكانيات التي تجعلها من صفوة الأمم».

وأشار «عيسى» إلى دور الترجمة كناقل حقيقي للثقافات بين دول العالم، مشيدًا بدور وحدة اللغات والترجمة بكلية البنات والأنشطة التي تقوم بها الوحدة من ترجمة ودورات ومؤتمرات تساهم في تنمية الوعي الثقافي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رقية حسين شلبي، عميد كلية البنات، دور المفكرين والفنانين والأدباء في شرح أسباب الثورات النابع من الفكر والإيمان الثوري، مؤكدة أن تلك المؤتمرات تقوم بالرد على كل التساؤلات الخاصة بالفكر الثوري.

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