بالفيديو.. حسام عيسى: «أبقى راجل أحمق لو قلت الشرطة معهاش خرطوش»

نفى الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء السابق، قوله إن الشرطة لم يكن لديها رصاصات خرطوش، وقت اشتباكها مع طلبة جامعة القاهرة، إبان وجوده بالوزارة.

وأوضح «عيسى»، في حوار لـ«المصري اليوم»: «هاني الحسيني كلمني من قلب جامعة القاهرة بيقولي يا دكتور حسام كلم وزير الداخلية قول له يوقف ضرب الغاز على الجامعة إحنا جوا الجامعة بيضرب من برة على جوا ليه، محدش طلع برة اللي طلعوا دخلوا وبيضربوا خرطوش».

وأضاف: «كلمت وزير الداخلية قلت له وقف الضرب فورًا طالما هو جوا الجامعة، ده اتفاقنا، أنت بتضرب اللي بيطلعلك برة ويعمل تحرش بيك في الشارع، إنما جوا الجامعة بتضربهم ليه؟».

وتابع: «قال لا، هم كانوا برة وأنا هصدر أمر فورًا بوقف الضرب طالما دخلوا، قلتله حاضر وأنا هبلغه وقلتله كمان مفيش حاجة اسمها ضرب خرطوش، مش في المية وفي القنابل المسيلة للدموع، قاللي أنا مبضربش خرطوش في الجامعة، والخرطوش اللي أنا بضربه اللي بيلسع ده الرفيع ده أنا مبضربش خرطوش يموت، بس ده بيعمي، أنا مكنتش أعرف دي ولا كنت أعرف بيلسع يعني إيه».

واستطرد: «في قناة سألتني قلتلها أرجوكوا أنا ببلغ الدكتور هاني الحسيني على الهواء باللي قالهولي الوزير، أنا مكنتش أعرف يعني إيه خرطوش بيلسع وخرطوش بلية ولا أعرف حاجة من دي خالص، فعمري ما قلت رأي إن الشرطة معهاش خرطوش.. ده أنا أبقى راجل أحمق».