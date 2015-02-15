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وزير الري يتفقد مشروع سحارة قناة السويس الجديدة

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يتفقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية و الري، الإثنين، مشروع سحارة قناة السويس الجديدة، الذي يعد امتدادا لسحارة سرابيوم القديمة، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه.

ويضمن المشروع استمرار تدفق المياه لمساحة 70 ألف فدان بسيناء، من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولي منها مايو المقبل والثانية في يوليو المقبل، وذلك في اطار اهتمام بتنمية سيناء واتساقا مع خطوات تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

كما يتفقد وزير الري عددا من مشروعات تطوير ومنع مصادر التلوث بالمصارف الزراعية في نطاق محافظة الإسماعيلية، ضمن خطة الحد من تلوث مياه المجاري المائية أو المصارف الزراعية التي تمد ترعة السلام بالمياه، وتسببت في تأجيل الإطلاق الكامل للمياه بترعة السلام وإدراج سيناء ضمن المرحلة الثانية للمشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان، حتى انتهاء تنفيذ محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي بالقرى التي تلقي مياه الصرف الصحي بهذه المصارف.

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