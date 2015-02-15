بالفيديو.. توفيق عكاشة داخل لجنة الانتخابات: «اختارولي الرمز.. انتوا الحكومة»

قال توفيق عكاشة، مالك قناة «الفراعين»، إن الأولوية البرلمانية ستكون إعادة النظر في بعض المواد الدستورية التي تؤدي لتقسيم البلاد وإسقاط الدولة، حسب تعبيره.

وأضاف، في حوار لـ«المصري اليوم» عقب تقديم أوراقه للترشح لانتخابات مجلس النواب، السبت: «الأولوية البرلمانية هي إعادة النظر في بعض المواد الدستورية التي تؤدي إلى تقسيم البلاد وإسقاط الدولة، وأيضًا ننظر في الكثير من الأمور، أهمها أن يكون البرلمان داعمًا للشعب، وأن يكون البرلمان هو لسان حال الشعب، وهو عين الشعب على السلطة التنفيذية، وعلى رئيس الدولة ذاته».

وكانت كاميرا المصري اليوم قد رصدت «عكاشة» وهو يتناقش مع أعضاء اللجنة حول اختيار رمزه الانتخابي، حيث قال لهم مازحًا «انت اللي تختار.. انتوا الحكومة».

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