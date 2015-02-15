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أبو سعدة يطالب بإبرام اتفاقية مع ليبيا لحماية العمال المصريين

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طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المصرية بإبرام اتفاقية مع السلطات الليبية لتوفير الحماية للعمالة المصرية هناك، والعمل على إعادة جميع المصريين المتواجدين هناك آمنين.

وأوضح «أبوسعدة» في تصريح صحفي، الأحد، أن المصريين في ليبيا عمالة تنتج وتبني، وبالتالي يجب على السلطات احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم، وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم.

وأشار إلى ضرورة تحرك الحكومة المصرية بأقصى ما يمكن لإنقاذ المصريين في ليبيا والتصدي لهؤلاء الذين يقتلون المصريين على أساس ديني، والتصدي كذلك للإرهاب بكل ما نملك من قوة.

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