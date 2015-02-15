ما هي الأسباب الحقيقية وراء شراء مصر لطائرات الرافال من فرنسا؟

كتب – كريم مجدي:

بعد 20 سنة من البحث، استطاعت فرنسا أخيرًا إيجاد مشتري لطائرتها المقاتلة “رافال”، حيث صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، يوم الخميس الماضي، أن مصر سوف تشتري 24 قطعة جوية من ضمن صفقة بلغت حوالي 5،2 مليار يورو، وأن الوزير الدفاع الفرنسي سوف يتوجه إل مصر لإتمام الصفقة.

وبحسب تقرير نشر في التايم، فإن فرنسا أدخلت الطائرة رافال إلى الخدمة منذ عام 2006، بعد أن وضعتها تحت الاختبار في عدة بلدان مثل أفغانستان وليبيا ومالي، ومؤخراً خلال الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش، لكن صناع الطائرة رافال قد بذلوا جهداً كبيراً لبيعها إلى الخارج، حيث فشلوا في تصديرها سابقاً إلى البرازيل وليبيا والمغرب وسويسرا، بينما ما زالت المفاوضات جارية مع قطر والهند.

إلى أن جاءت مصر، حيث صرح الرئيس الفرنسي هولاند، أن مصر تريد هذه الطائرات بسرعة، بسبب المخاوف التي تواجهها، وأضاف أنه بالنظر إلى السياق الحالي، فإنه من المهم لمصر أن تدعم استقرارها وأمنها.

وتعتبر مصر شاري مفاجئ للطائرة، نظراً لميزانية الدولة الضعيفة، ويعتبر أسطول السلاح الجوي المصري هو الأكبر في أفريقيا، في حين أن الرافال هي واحدة من أكثر الطائرات تعقيداً والتي يستبعد أن ترفع إمكانيات الجيش المصري في مواجهة التمردات على الأرض.

ويقول الخبراء، أن مصر اشترت الطائرات بهدف تنويع مصادر إمداداتها، حيث يعتبر الجيش المصري واحداً من أهم مستوردي الأسلحة من أمريكا، وهذا بفضل المعونة السنوية لمصر والبالغة مليار دولار، والتي تحتاجها مصر للإنفاق على المعدات الأمريكية، إلا أن واشنطن قد علقت المساعدات بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في 2013، وطبقت إجراءات صارمة ضد مؤيدية.

لكن بعد أن تم إرسال المساعدات إلى مصر، توترت العلاقة بين البلدين أكثر، حيث استقبل الرئيس المصري الذي قاد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتم الموافقة على خطة مشتركة بين البلدين لبناء مفاعل نووي، وباقتناء مصر للعتاد العسكري الفرنسي، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يظهر مرة أخرى أن حكومته لا تعتمد على الولايات المتحدة في إمداداتها العسكرية، ويقول جون ألترمان، نائب رئيس ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، “كانت مصر معتمدة بشكل كلي على الولايات المتحدة، وقد بدت الخطوة الأخيرة بداية لإيجاد نوع من الترتيب الطارئ بحيث لا تتعرض مصر لضغط الكونجرس الذي يطالب مصر بتغيير سياستها مع المنشقين في الداخل، إن هذه الخطوة هذه تعتبر رسالة”.

بالتأكيد مصر تواجه مخاطر أمنية على جبهات متعددة، ففي شبه جزيرة سيناء المضطربة، قام المتمردون الإسلاميون بمبايعة وعقد تحالف مع الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي شن هجمات مميتة على الجيش وبعض المشآت النفطية، وعلى الحدود الغربية، فإن فراغ السلطة في ليبيا بعد أن تم الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 (والفضل يرجع إلى طائرات الرافال الفرنسية)، قد أعطت للجماعات الإسلامية موطئ قدم في ليبيا، والذي يراهم السيسي تهديد حقيقي خصوصاً بعد أن تم خطف 21 قبطي مصري الشهر الماضي من قبل جماعة على صلة بداعش.

لكن مصر لا تحتاج الرافال لمواجهة هذه التهديدات كما يقول الخبراء، لأن القوات الجوية المصرية لديها ما يصل إلى 230 طائرة مقاتلة من طراز F-16، وقال البروفيسير في مؤسسة بو الفرنسية للعلوم ، روبرت سبرينجبورج، المختص في الشئون العسكرية المصرية، لصحيفة اللوموند الفرنسية، “إن المشكلة ليست في نقص الطائرات، بل في الطيارين المدربين”، وقال أن الطائرات الهليكوبتر من طراز “اباتشي” ستكون أكثر تأثيراً ضد التمرد في سيناء، ويضيف ألترمان “هناك شئ واضح، فعلى صعيد الأولويات القومية، فإنه لا حاجة ملحة لشراء مزيد من الطائرات المقاتلة”.

وفي حين أن الاقتصاد المصري لم يتعافى بعد من الاضطرابات التي أعقبت احتجاجات الربيع العربي والتي أطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك في 2011، فقد تم دعم حكومة السيسي بشكل كبير عن طريق مساعدات بلغت 12 مليار دولار قدمتها دول الخليج النفطية، في بلد نصف عدد سكانه من الشباب تحت سن الـ 25، ويصل فيها معدل البطالة إلى 13%، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن معدل النمو سوف يصل إلى 3،8% في هذه السنة المالية، مما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا يزال أقل بكثير عن حاله قبل احتجاجات 2011 والذي كان يبلغ 5% في ذلك الحين.

ويقول ألترمان، أن فرنسا كانت يائسة من بيع الرافال قبل 20 عام، وفي حين أفادت وسائل الإعلام المصرية أن دول الخليج قد مولت نصف صفقات الجيش المصري الأخيرة، فإن البنك الفرنسي طرح التمويل لأكثر من النصف من سعر الشراء، وبالرغم من عدم وضوح عملية الشراء وهل كان الشراء بالطائرة الواحدة، إلا أن ألتر يقول أنه من المحتمل أن تكون فرنسا قد قدمت خصومات حادة لمصر بهدف إتمام أول صفقة بيع، في الوقت الذي تقوم فيه فرنسا بعمل مفواضات لإتمام صفقة أكبر تهدف إلى بيع حوالي 126 طائرة إلى الهند.