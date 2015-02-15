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مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطيين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

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مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطيين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطيين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أرشيفية

لقى اثنان مصرعهما وأصيب ثالث بينهم شرطيين فى حادث انقلاب سيارة على طريق الجيش بالطريق الصحراوى الشرقى القاهرة اسيوط بالقرب من بوابه الرسوم.

وشهد طريق الجيش الشرقى بالقرب من بوابة الرسوم بالمنيا انقلاب سيارة خاصة كانت متجهة من القاهرة إلى قنا جنوب البلاد وتسببت الأحوال الجوية فى انقلابها على جانبى الطريق واسفر الحادث عن مصرع كل من عامر . م .أ امين شرطه 35 سنه ، ومحمد ع ع 37 سنه عامل ، واصابه سامح م ا 34 سنه امين شرطه والجميع مقيمون بمحافظة قنا.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى المنيا العام فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعى.

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