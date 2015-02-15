مباحث منيا القمح تضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات من المواطنين تحت تهديد السلاح، وبحوزتهم بندقيتين آليتين و50 طلقة ،وطبنجة مبلغ بسرقتها تابعة لوزارة الداخلية .

تلقى اللواء رفعت خضر، مدير مباحث الشرقية، اخطارا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى مفاده ورود بلاغات من أهالى قرية الصنافيين التابعة مركز منيا القمح، عن قيام عصابة مسلحة بالسطو على منازلهم وسرقة المواشى وخطف الأثرياء وابتزازهم مقابل مبالغ مالية وسرقة السيارات بالاكراه .

وأفادت التحريات التى أشرف عليها المقدم أيمن غانم مفتش مباحث المركز والرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز والنقيب عبد المنعم علاء معاون المباحث عن قيام “يحيى النمر”، “عبد العزيز ريشة” و”أحمد أبو مصطفى”، من عصابة “ياسر بدر الدين” أخطر العناصر الإجرامية بالشرقية والقليوبية.

وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبطهم، وبحوزته أسلحة آلية عبارة عن بندقيتين آليتين وطبنجة، وتبين من التحريات أن صحيفة سوابق المتهمين تضم العديد من الوقائع الجنائية، جناية بالسجن المؤبد و45 قضية سرقة بالإكراه وخطف وقتل.