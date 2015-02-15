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جمعية “نساء الإسماعيلية” تفتتح ملتقى توظيف الشباب بألف فرصة عمل

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جمعية “نساء الإسماعيلية” تفتتح ملتقى توظيف الشباب بألف فرصة عمل جمعية “نساء الإسماعيلية” تفتتح ملتقى توظيف الشباب بألف فرصة عمل

جانب من الملتقى

افتتحت الدكتورة سماح جاد، رئيس جمعية نساء الإسماعيلية، فعاليات الملتقى القومى للتوظيف بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة. 

وقالت جاد إن الملتقى نجح فى توفير ألف فرصة عمل بعدد من الشركات برواتب مجزية بالتنسيق مع عدد من ملاك الشركات.

وأوضحت أن الملتقى يتضمن لقاءات مباشرة بين أصحاب الشركات والشباب من الخرجين والفتيات ويتم ألحقاهم بالعمل مباشرة بعد ملىء الاستمارات الخاصة بالتوظيف والتى توفرها الجميعة مجانا.

وأعلنت حنان إسماعيل، مسئول نشاط الجمعية، استمرار العمل فى تلقى طلبات التوظيف وعمل قاعدة بيانات بها ودعت جميع الخريجين بالمحافظة الى التقدم الى الجمعية لتوفير فرص عمل مناسبة لهم وفق مؤهلاتهم.

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