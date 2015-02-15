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شوقي السعيد: الإسماعيلي لعب بسلام دون تأمين.. واحترام الجماهير ضروري

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شوقي السعيد: الإسماعيلي لعب بسلام دون تأمين.. واحترام الجماهير ضروري شوقي السعيد: الإسماعيلي لعب بسلام دون تأمين.. واحترام الجماهير ضروري

طالب شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي الدولي إيجاد طريقة مناسبة للتعامل من قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباريات مع الجماهير، في أعقاب فاجعة ملعب الدفاع الجوي.

ولعب الإسماعيلي مباراة ودية يوم السبت أمام الشرقية، وحضرها العديد من جماهير الدراويش.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "لعب الإسماعيلي وكانت المدرجات مليئة بالجماهير في غياب تأمين الشرطة، ومرت المباراة بسلام".

وتابع "يجب أن تجد الشرطة الطريقة المناسبة للتعامل مع الجماهير باحترام".

وطالب لاعب الإسماعيلي في نفس الوقت بعودة الدوري المصري، لأنه مصدر رزق اللاعبين العديد من العاملين في المجال الرياضي.

وأتم "من الضروري في نفس الوقت سرعة إظهار حقيقة ما تم في محيط ملعب الدفاع الجوى، والذي تسبب في سقوط 22 مشجعا حتى تتم محاكمته لمنع تكرار مثل هذه الكوارث".

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