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جدو: الاعتزال؟ أبلغ من العمر 30 عاما

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جدو: الاعتزال؟ أبلغ من العمر 30 عاما جدو: الاعتزال؟ أبلغ من العمر 30 عاما

قلل محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي الدولي من أهمية المطالبات باعتزاله لكرة القدم بعد تأخر عودته إلى الملاعب بسبب إصابة القطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها.

وتعرض جدو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الكأس الكونفدرالية مايو الماضي.

ولكن عودة جدو تأخرت بعدما استمر في ألمانيا لفترة طويلة بناء على توصية الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة، من أجل متابعة حالته بعد شعور اللاعب بآلام جديدة في الركبة.

وقال جدو للصحفيين اليوم الأحد: "لا أهتم بالأصوات التي تطالبني باعتزال كرة القدم، فأنا لازلت أبلغ من العمر 30 عاما".

وتابع "عانيت من إصابة بقطع في الرباط الصليبي ليس أكثر، ثم خضعت لجراحة تنظيف للركبة ولا أعاني من مشاكل مزمنة".

وأوضح المهاجم الدولي أنه ينتظر عودته إلى الملاعب بعد أسبوعين.

وكشف جدو عن أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب زاره خلال فترة تواجده في ألمانيا، حيث تواجد أيضا شريف إكرامي حارس الأهلي أثناء فترة إصابته.

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