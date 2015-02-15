جدو: جاريدو يطور أداء الأهلي.. ونعتاد على التتويج في الظروف الصعبة

يعتقد محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي الدولي أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني يعمل على تطوير أداء الفريق، ويظهر ذلك بشكل تدريجي.

ويواصل جدو برنامجه التأهيلي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد عودته من ألمانيا إلى القاهرة.

وقال جدو للصحفيين اليوم الأحد: "جاريدو يطور أداء الأهلي، ويظهر ذلك واضحا من مباراة لأخرى بشكل تدريجي".

وتابع "الجماهير سترى الفترة المقبلة الأهلي يفوز مع أداء جيد".

وواصل مضيفا "أتابع الأهلي منذ تواجدي في ألمانيا، وأثق في أنه سيعبر أي كبوات".

وأشار جدو إلى صعوبة مهمة الأهلي في الفوز بكأس السوبر الإفريقي، حيث يواجه وفاق سطيف في الجزائر يوم السبت المقبل.

وتابع "وفاق سطيف فريق قوي جدا، والمباراة تقام على أرضه وبين جماهيره ولكن الأهلي قادر على التعامل مع الظروف الصعبة".

وأتم "الأهلي يعرف كيف يهزم الظروف ليتوج".