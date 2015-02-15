حضرت مدونة الطعام منار مجدي كيك الشوكولاتة المحشو بالكريمة الغنية خصيصا لمطبخ "سيدتي. نت" وصفة شهية لمحبي الشوكولاتة، جربيها وشاركينا برأيك

كيك الشوكلاتة محشو بالكريمة الغنية

المقادير

1 كوب زبدة في حرارة الغرفة.

1 كوب سكر أبيض.

1 كوب سكر بني داكن.

3 حبات كبيرة بيض.

¾ كوب حليب.

1 ونص كوب لبن رايب.

رشة ملح.

2 و3/4 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة بكينج صودا.

طريقة التحضير:

1. تُنخل المكونات الجافة معا وتترك جانبا (الدقيق –الملح –البكينج صودا – الكاكاو)

2. في العجان الكهربائي تٌخفق الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني جيدا ثم يُضاف البيض تدريجيا ثم الحليب والقليل من الفانيليا أو نكهة القهوة على حسب الرغبة.

3. يُضاف القليل من الدقيق مع استمرار الخفق على سرعة هادئة ثم القليل من اللبن الرايب وهكذا حتى انتهاء الكمية.

4. يًصب خليط الكيك في قالب مقاس 23 سم مُجهز (مدهون بالقليل من الزبدة والدقيق ) .

5. تُخبز في فرن ساخن مسبقا على 180 درجة لمدة 40 دقيقة ثم تترك لتبرد قبل التزيين.

لطبقة الحشوة

المقادير

2 حبة كبيرة بيض + 2 صفار بيضة.

2 كوب حليب كامل الدسم.

2م/ك سكر.

½ كوب سكر

6 م/ك نشا الذرة.

1م/ص فانيليا.

2 م/ك زبدة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير:

يُسخن الحليب مع ملعقتا السكر على نار هادئة .. في وعاء كبير يُخفق البض مع السكر والفانيللا والنشا جيدا ثم يصب القليل من الحليب الساخن للبيض مع استمرار الخفق ثم يعاد المزيج كله على النار مع التقليب حتى يصبح سميك ثم يرفع من على النار وتُضاف مكعبات الزبدة .يُغطى ويترك في الثلاجة لحين الاستخدام.

يُقسم الكيك الي ثلاث طبقات ثم توزع كريمة الحشو وتزين بالجناش والفراولة.

للجناش : ¾ كوب كريما مع 1 كوب شوكلاتة داكنة.

تُسخن الكريمة حتى تبدأ في الغليان ثم تصب فوق الشكولاتة مع التقليب وتستخدم باردة.

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