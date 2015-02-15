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عمر مروان متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات

  • مصر
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قررت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد، تعيين المستشار عمر مروان، متحدثا رسميا باسمها.

وفي أول تصريح له، قال «مروان» إن اللجنة قررت مد فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب لمدة يومين إضافيين تنتهي في 19 من الشهر الجاري، لتحقيق مقتضيات العدالة وإتاحة الفرص أمام جميع المرشحين لاستيفاء الأوراق بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا حكما بتعديل الكشف الطبي المطلوب للمرشح، بالإضافة إلى إصدار وزير الصحة قرارا بتفويض السفارت والقنصليات المصرية بالخارج لتلقي طلبات وإجراء الكشف الطبي والفحوصات لطالبي الترشح المقيمين في الخارج.

وأضاف «مروان» في بيان أن هذه الإجراءات والقرارات تطلبت تعديل الجدول الزمني لعملية الانتخابات دون إجراء أي تعديل لمواعيد التصويت وبدء الاقتراع في الداخل والخارج.

يشار إلى أن المسشار عمر مروان، شغل منصب أمين عام لجنة تقصي حقائق 30 يونيو.

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