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«شباب الأزهر والصوفية»: محاولات تعطيل عجلة الإنتاج لن تنجح

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قال الدكتور هاني عزت ميخائيل، مستشار رئيس الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية للشؤون الكنسية الدولية، إن تواجه تحديات كبيرة، موضحا أن أخطرها على الإطلاق الإرهاب الذي تسانده قوى غربية، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد مهما كان منع مصر من الاستقرار والاستمرار نحو التقدم للأمام، مضيفا، أن «كل المحاولات التي تبذل لتعطيل عجلة الإنتاج لن تنجح، بل ستصاب بخيبة أمل».

وأضاف «ميخائيل»، في بيانه له، الأحد، أن «الشعب المصري يعلم تماما أن أمريكا تتحرك بستار ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ولذلك فإننا كشعب وشرطة وجيش ومسلمين وأقباط، نسيج واحد ولن نتخلى عن وطننا الغالي، ونرفض العربدة الأمريكية الصهيونية بالمنطقة العربية».

من جانبه، أكد الدكتور أمين الغول، عضو المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون السياسية بالاتحاد الدولي، أن وزارة الداخلية قدمت منذ ثورة 25 يناير أكثر من 552 شهيدا، مشيرا إلى أن الشرطة على استعداد أن تقدم أكثر من الذين استشهدوا فداء لمصر.

وأشار «الغول» إلى أن مصر صامدة أمام كل المحاولات التي تحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأكد أن تنظيم «داعش» الإرهابي صناعة أمريكية، وتعدها منذ عام 2004 لتحل بديلا لتنظيم القاعدة لإرهاب مصر والعالم العربي، مؤكدا أن مصر القوية بجيشها وشرطتها وشعبها ذي النسيج الواحد على قلب رجل واحد أمام أي تنظيم مهما كانت توجهاته أو مكانه أو جنسيته لأننا نؤمن بأن الإرادة القوية والإيمان بالله وحسن القيادة السياسية تستطيع أن تجعلنا نعيش في أمان.

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