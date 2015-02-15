أخبار عاجلة

وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون -
الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«عشري» تشارك في احتفالية «نحب بعض بجد» بالكنيسة الإنجيلية

  • مصر
  • 8
Google+ Print

شاركت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، في احتفالية «نحب بعض بجد» التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة.

واستلهمت الكنيسة فكرة الاحتفالية من كلمة الرئيس عبدالفتاح ، ليلة عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، عندما قال: «نسطر للعالم الآن معني، ونفتح طاقة أمل ونور حقيقية، وإحنا هنبني بلدنا مع بعض وهنحب بعض كويس وبجد عشان الناس تشوف».

وتبادلت الوزيرة الحوار مع الدكتور ثروت قادس، رئيس مجلس حوار العلاقات المسكونية، والحضور، مؤكدة نشر روح المحبة في بلدنا الحبيب .

حضر الاحتفالية نائب البابا تواضرس، ونائب شيخ الأزهر، ووزير التربية والتعليم السابق، أحمد زكي بدر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها