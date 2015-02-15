«عشري» تشارك في احتفالية «نحب بعض بجد» بالكنيسة الإنجيلية

شاركت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، في احتفالية «نحب بعض بجد» التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة.

واستلهمت الكنيسة فكرة الاحتفالية من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليلة عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، عندما قال: «نسطر للعالم الآن معني، ونفتح طاقة أمل ونور حقيقية، وإحنا هنبني بلدنا مع بعض وهنحب بعض كويس وبجد عشان الناس تشوف».

وتبادلت الوزيرة الحوار مع الدكتور ثروت قادس، رئيس مجلس حوار العلاقات المسكونية، والحضور، مؤكدة نشر روح المحبة في بلدنا الحبيب مصر.

حضر الاحتفالية نائب البابا تواضرس، ونائب شيخ الأزهر، ووزير التربية والتعليم السابق، أحمد زكي بدر.