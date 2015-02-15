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جامعة الأزهر: تعيين 4 عمداء جدد واستبعاد مستشار وزير الأوقاف الإخواني

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أصدر الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، قراراً، الأحد، بتعيين عمداء جدد بكليات جامعة الأزهر، وشمل تعيين الدكتور جمال فاروق جبريل، أستاذ الأديان والمذاهب عميدًا لكلية الدعوة بالقاهرة، بعد استبعاد الدكتور ماجد عبدالسلام، وكان يشغل منصب مستشار وزير الأوقاف الإخواني طلعت عفيفي.

وشمل القرار تعيين الدكتور سعدالدين كامل عبدالعزيز، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة عميد للكلية، والدكتور جودة عبدالباري، عميدًا لكلية الصيدلة بنين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالعاطي عباس عثمان، أستاذ العقيدة والفلسفة عميدًا لكلية التربية بنين بالقاهرة.

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