قيادي بـ«النور» يسخر من الأحزاب: قوائمنا ستفوز بالتزكية

سخر سامح عبدالحميد، القيادي بالدعوة السلفية مما وصفه بتأخر وارتباك المشهد الانتخابي داخل الأحزاب قائلا «تأخرتْ انتخابات البرلمانية لمدة عام كامل ورغم ذلك لم تتفق الأحزاب على قائمة واحدة، وهو ما يؤكد أن تنجح قوائم النور بالتزكية لعدم وجود منافس حقيقي أمامها في المشهد الانتخابي».

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك، «ما يحدث داخل الأحزاب يؤكد فشلها، وأن الحزب الوحيد الجاهز في المشهد المصري هو حزب النور، الذي نجح رغم الهجوم عليه من الأحزاب»، مشيرا إلى أن «ما يحدث يؤكد للشعب المصري مدى ضعف أي حزب أمام حزب النور وجهًا لوجه».