وزير الصحة ومحافظ القاهرة يفتتحان مستشفى عين شمس العام

افتتح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، الأحد، مستشفى عين شمس العام بكامل طاقتها، التي تعد صرحا طبيا يخدم أكثر من 2 مليون مواطن بمنطقة عين شمس والمناطق المجاورة، بعد توقف دام 14 عاما واجهت كثيرا من الصعوبات والمعوقات.

وأكد «سعيد» أن افتتاح مستشفى عين شمس، الأحد، يأتي عقب افتتاح المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من المستشفيات الحكومية العامة مثل مستشفى زايد، ومستشفى دار السلام، لتقديم الخدمات الصحية لمواطنى أحياء القاهرة، كما أن أجهزة محافظة القاهرة تنتهج خطة مستقبلية لاستكمال تحديث وتطوير كافة المستشفيات الحكومية على مستوى العاصمة، مثل مستشفيات «الحميات، و15 مايو، والزاوية الحمراء، والمطرية»، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة توفير الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة للمواطنين.

وتفقد «العدوي» و«سعيد» عدد من أقسام المستشفى وغرف المعامل، التي تضم كافة الأقسام الطبية المتخصصة مثل قسم الطوارئ والاستقبال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة بالمجان، كما تستقبل يومياَ أكثر من 1000 حالة مريض، وتصل طاقتها التشغيلية لعدد 156 سريرا، منها 21 سريرا للرعاية المركزة، و12 سرير إفاقة، بخلاف 18 سريرا لقسم الطوارئ، وتضم 17 عيادة خارجية لكافة التخصصات، و19 حضانة أطفال مبتسرة، و9 غرف عمليات مجهزة، كما تتكون غرف وحدات الغسيل الكلوى من 16 وحدة حديثة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة والمعامل (5 معامل)، والصيدليات وقسم جراحة الأسنان والتركيبات.

وشهد الافتتاح، اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور هشام عطا، رئيس إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور حسام الخطيب، مدير مديرية الشؤون الصحية، واللواء محمد شرف، رئيس حي عين شمس، وعبدالعال محمد عبدالعال، مدير المستشفى.