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«النور» يعزي أهالي شهداء الشرطة في «هجوم بنها»

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استنكر الدكتور محمد حسن توفيق، أمين حزب النور بمحافظة القليوبية، الهجوم المسلح على قوة أمنية بقرية «كفر الجزار» التابعة لمركز بنها، الذي أسفر عن استشهاد مجند متأثرًا بإصابته، وإصابة 3 مجندين آخرين بطلقات في أنحاء مختلفة من أجسادهم.

وقدم «توفيق» التعازي لأسرة الفقيد، سائلًا الله لهم الصبر والسلوان على مصابها، فيما شدد على حرمة الدماء في شريعة الإسلام، مؤكدًا أن ما حدث لا يرضاه أي مسلم على علم بمبادئ دينه وشريعته.

وطالب، بسرعة إجراء التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، ومعرفة الجاني، وتوقيع العقوبة التي يستحقها عليه؛ لوقف هذا النزيف الدامي من أبناء الوطن.

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