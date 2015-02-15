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عمال «يونيفرسال» يعتصمون بالمصنع لتنفيذ طلباتهم

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دخل إضراب عمال شركة يونيفرسال، لصناعة البوتاجازات، بمدينة السادس من أكتوبر، الأسبوع الثاني على التوالي، وأعلن العمال، الأحد، اعتصامهم داخل المصنع، للمطالبة بإعادة هيكلة الأجور وصرف نسبة العمال من الأرباح السنوية بواقع 10% والتى تصرف للعمال بواقع شهرين فقط منذ سنوات.

قال أحد العمال، الذين تجمعوا، صباح الأحد، داخل المصنع معلنين اعتصامهم، إن عمال الشركة البالغ عددهم 1500 عامل موزعين على 3 مصانع متجاورة قد أعلنوا إضرابهم عن العمل الأحد الماضي، واستمروا معتصمين بالمصانع حتى يوم الثلاثاء الماضي، حيث أجبرتهم الإدارة على مغادرة المصانع، معلنة توقف أتوبيسات الشركة عن نقل العمال، ثم قامت بعمل محاضر في قسم شرطة أكتوبر ضد بعض العمال متهمة إياهم بتعطيل العمل والتحريض على الإضراب مما أثار حفيظة العمال.

وأكد أن متوسط أجور العمال القدامى، والذين وصلت مدة خدمتهم أكثر من 10 سنوات، لا يتجاوز 1500 جنيه شهريا، في حين أن بعض زملائهم ممن يتم تعيينهم حديثًا تصل مرتباتهم إلى أكثر من 2000 جنيه، إضافة إلى تراجع الإدارة عن وعدها للعمال بزيادة نسبة العمال من الأرباح السنوية وإعادة هيكلة الأجور لتحقيق العدالة حسب مدد خدمة العمال.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن تضامنها مع مطالب عمال شركة يونيفرسال المشروعة، وأكدت في بيان، الأحد، أن تحرك عمال الشركة لم يأت من فراغ، حيث إن الإدارة قد تعودت طوال السنوات السابقة على صرف علاوة واحدة ثابتة للعمال تصرف في شهر يناير، بواقع 10% من أساسي الراتب الذي لايتجاوز 500 جنيه، متجاهلة ما ينص عليه القانون بصرف العلاوة الدورية في شهر يونيو بواقع 7% إضافة إلى العلاوة الاجتماعية التي تقرها بشكل سنوي، وكذلك صرف شهرين ثابتين فقط كنسبة من الأرباح متجاهلة ما ينص عليه القانون بصرف 10% من إجمالي الأرباح السنوية.

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