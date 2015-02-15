أمين «عمال العرب» للمصريين في ليبيا: ابتعدوا عن المناطق الساخنة

قال «اتحاد عمال العرب» إن حادث اختطاف العمال المصريين في ليبيا، حادث مدان ومرفوض من كل العمال العرب، مطالباً الحكومة الليبية المؤقتة ببذل قصارى جهدها لضمان أرواح العمال الأجانب، العاملين في ليببا بشكل عام والعمال المصريين بشكل خاص، مشيراً إلى أن درجة الخطر على العمال الأجانب في ليبيا أصبحت مرتفعة جدا، وعلي الحكومة المصرية أن تعيد النظر في تنظيم سفر المصريين إلى هناك، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبية وعدم وجود حكومة مركزية.

وطالب رجب معتوق، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في تصريحات صحفية، الأحد، من العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا، بالخروج والابتعاد عن المناطق الساخنة، التي تجري فيها عمليات عسكرية والخروج من كافة المناطق التي تسيطر عليها داعش ليبيا، أو أي منظمة إرهابية، مؤكدا دهشته لصمت منظمتي العمل العربية والدولية عما يتعرض له هؤلاء العمال من مخاطر.

وأوضح أنه حان الوقت لقيام منظمة العمل الدولية بطرح اتفاقية دولية جديدة تكون ملزمة التنفيذ بمجرد المصادقة عليها تضمن حياة العمال الأجانب في الدول التي تشهد صراعات مسلحة، وان يكون لها الحق أو لأي من أعضائها رفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية ضد كل من تثبت ادانته في التعرض لحياة العمال في مثل هكذا حالات.