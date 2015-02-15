«الأزهر» يطالب «التعليم» بإضافة درجات التربية الدينية للمجموع

جدد الأزهر الشريف، الأحد، اقتراحه على الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى مجموع الدرجات.

وقالت مصادر مطلعة، إن ذلك يأتي في إطار المناقشات الحالية لتطوير المناهج عن طريق اللجان المشكلة بين الجانبين، لبحث آلية توحيد سن القبول في التعليم الأزهري والعام وتطوير المناهج المشتركة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، جدد فكرة إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع، التي كانت طرحت كفكرة منذ فترة إلا أنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأنها.

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إن «اللجان المشكلة بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج أنهت معظم عملها، ومن المتوقع أن تكون المناهج جاهزة ابتداء من العام المقبل».

وأضاف «شومان»: «التعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم مستمر فيما يخص توحيد شروط القبول في بداية مراحل التعليم الأساسي والانتقال وإعادة النظر في المناهج التي تدرس في التعليم قبل الجامعي، لإعداد مناهج جديدة ابتداء من العام المقبل»، مشيرا إلى أن الأزهر يعكف على دراسة مناهج التربية الإسلامية حاليا لتطويرها.

كان «أبوالنصر» أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة لدراسة كيفية إضافة التربية الدينية الإسلامية، والمسيحية، والتربية الرياضية للمجموع، في جميع المراحل التعليمية، وترأس اللجنة الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، وعضوية 15 قيادة أخرى بالوزارة.

وقالت مصادر من داخل اللجنة، إن سبب عدم صدور قرار بشأن الموضوع هو صعوبة التنفيذ حاليا، لما يتطلبه ذلك من تطوير للمنهج الحالي واتخاذ إجراءات واستعدادات لضم مواد الدين الإسلامي والمسيحي والرياضيات إلى المجموع، موضحة أن الهدف الأساسي وراء قرار الوزير كان تشجيع الطلاب على الاهتمام بمواد هجروها نتيجة انشغالهم بحصد الدرجات.

في سياق آخر، قالت الدكتورة نسرين حلمى، مساعد وزير التربية والتعليم للأنشطة، إن «مشروع دمج الموسيقى والأنشطة الفنية والمسرحية في المناهج التعليمية يقوم على فكرة استخدام الموسيقى كوسيلة تعليمية جاذبة بهدف توصيل المحتوى الدراسي بصورة مبسطة ومحببة للتلاميذ لمواجهة الكثافات المرتفعة بالفصول».