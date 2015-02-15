وزير التموين: السيسي روّج للمشروعات الاقتصادية بجولاته الخارجية

قال خالد حنفي، وزير التموين، إن الجولات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي أعطت رسالة للدول وأصحاب الشركات الكبرى أن القيادة السياسية تهتم بالمشروعات الاقتصادية.

وأضاف، «حنفي»، في اللقاء الذي نظمه المجلس المصري الأوروبي، أن الرئيس السيسي ركز خلال زياراته في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والدول العربية على الشق الاقتصادى، ما أعطى رسالة أن هناك تحركا قائما على التنوع، وجرى بالجولات الترويج بشكل عام لمصر وإقامة الاستثمارات بها، ما كان له بالغ الأثر حيث أصحاب الشركات العالمية رئيس الدولة يتحدث عن مشروعات بذاتها.

وأكد أهمية المؤتمر الاقتصادي، مستعرضًا عددًا من المشروعات المستقبلية التي تخطط لها مصر، موضحا أنه يجري حاليا تجهيز المركز اللوجيستي الخاص بوزارة التموين بمحافظة دمياط، بالتعاون مع بيت خبرة أجنبي عالمي، بهدف توثيق الدراسة الخاصة بالوزارة لتقديمها للمستثمرين الأجانب لعرضه على المؤتمر، بالتعاون مع أحد البنوك الاستثمارية.

وشدد وزير التموين على الحاجة إلى تحويل الأفكار إلى مشروعات، موضحًا استقدام، للمرة الأولى، بنوك استثمار وبيوت خبرة للشق الفني بالنسبة للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى أن هناك من يتحرك من الرسميين في الحكومة داخليا وخارجيا لنشر الرؤية القائمة، لافتا إلى تعديل بعض القوانين، مضيفا أن معظم المشروعات الجديدة في أماكن جديدة مثل مشروع محور قناة السويس ودمياط، ما سيساعد أن نتجنب أي عطب قائم في الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية اختيار نقاط تميز في كل منطقة على سبيل المثال الصعيد.

وأشار إلى إمكانية إنشاء بورصات صناعية صغيرة في المحافظات، مشددا على أن ضمانات الاستثمار أهم من الحوافز فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية، مستعرضا عددا من المشروعات المتعلقة بإنتاج الزيت، وإقامة صوامع القمح في ضوء العروض المقدمة حاليا، كاشفا عن أن هناك دراسة لإنشاء أسطول أو التعاون مع أسطول للنقل، بخلاف التكامل مع النقل النهري، مضيفا أن هناك اتجاها لتطوير الشون التي يستقبل فيها القمح وسينتهى قبل نهاية العام، ثم تربط بالنقل النهري.