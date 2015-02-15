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طالبات الإخوان بجامعة الإسكندرية يتظاهرن للمطالبة بالإفراج عن «فاطمة»

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نظم العشرات من الطالبات المنتميات إلى جماعة الإخوان المسلمين بعدد من كليات جامعة الإسكندرية، وقفات احتجاجية، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن زميلتهم «فاطمة نصار»، التي ألقى القبض عليها منذ أكثر من عام.

وقام الطالبات بتنظيم 3 وقفات متزامنة بساحات كليات المجمع النظرى وشملت كليات «الآداب، التربية، التجارة»، للتنديد باستمرار حبس زمئلتهم فاطمة نصار، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة على ذمة قضية تظاهر بدون ترخيص.

ورفع الطالبات عدد من اللافتات من بينها: «فاطمة نصار حرة»، و«أفرجوا عن أختنا فاطمة نصار»، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية والنظام الحاكم .

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