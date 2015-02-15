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بالصور.. 895 ألف جنيه من صندوق التنمية المحلية لإقراض 305 مستفيد بقرى المنيا

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بالصور.. 895 ألف جنيه من صندوق التنمية المحلية لإقراض 305 مستفيد بقرى المنيا بالصور.. 895 ألف جنيه من صندوق التنمية المحلية لإقراض 305 مستفيد بقرى المنيا

جانب من المشروعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أن إجمالى القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية لقرى مركز المنيا تٌقدر بحوالي (895) ألف جنيه ، بعدد مستفيدين (305) خلال الفترة من 1-1-2014 حتى 31-12-2014 .

تضمنت القروض مشروعات تسمين مواشى ،جاموس حلاب ، أغنام ، بيع ملابس جاهزة ، أدوات منزلية ، بقاله ، أدوات كهربائية ، خضار وفاكهة ، بيع إعلان ، بيع مفروشات ، حدايد وبويات و خردوات .

من ناحية آخرى تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أسبوعيا اعتبارا من بداية أكتوبر الماضي بذبح عجول بلدي طازجة وبيعها بسعر 55 جنيه للكيلو ، بهدف رفع المعاناة عن اهالى المنيا وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار.

وأوضح إسماعيل الفحام , رئيس مركز ومدينة المنيا انه تم ذبح عدد 25 رأس بقرى حتى الآن وتم توزيعها على الإدارات الزراعية، والجمعيات الفئوية، على أن تباع للمستهلك وذلك في شوادر ومنافذ بيع اللحوم الموجودة أمام مقار المراكز المحلية، وكذلك منافذ البحوث الزراعية بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة على مستوى مراكز المحافظة، من خلال لجان تسليم فرعية و رئيسية، تحت إشراف الجهات الرقابية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين و الحد من ارتفاع الأسعار ،مؤكدا ان عملية الذبح مستمرة لما لاقى هذا العمل من استحسان من قبل اهالى المنيا.

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