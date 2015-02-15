وزير الصحة يفتتح مستشفى عين شمس بتكلفة 111 مليون جنيه

افتتح الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، مستشفى عين شمس العام بتكلفة 111 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية.

وقال وزير الصحة – فى كلمته الافتتاحية خلال الاحتفال بافتتاح مستشفى عين شمس – إن هذا الافتتاح يمثل خطوة جديدة فى مسيرة تطوير القطاع الصحى فى مصر، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بانشاء وتجهيز المستشفيات بهذا المستوى الراقي ، ووفقاً لأحدث المعايير العالمية ، حتى أصبحا متأهبين لأداء مهامهما في خدمة المواطن المصري خاصة في محافظة كبيرة وكثيفة السكان مثل محافظة القاهرة .

وأشار عدوى إلى أنه قد تم الإعداد جيدًا لكافة المستشفيات الجديدة لا لتكون مجرد مستشفيات علاجية فقط ولكن لتكون مراكزًا لعلاج الحالات الدقيقة والحرجة بالإضافة الى دورها في تدريب الكوادر الطبية على احدث اساليب العلاج و بهذا تصبح صروحًا طبيةً وتعليميةً.

وفى الإطار ذاته يجرى حالياً على قدم وساق تحديث وبناء وإعادة تطوير مستشفيات وزارة الصحة ضمن خطة استراتيجية لتطوير المستشفيات في شتّى أرجاء مصر ، وبالفعل فإن مستشفيات وزارة الصحة تمتلك اليوم إمكانيات أكبر وأجهزة أحدث لتواكب التطور الطبي العالمي ، كل تلك الإمكانيات يتم توفيرها لتصبح في متناول المواطن المصري وفي خدمته في كل بقاع مصر.

وتضم المستشفى المكونة من 5 أدوار 158 سرير منها ( 118 سرير داخلى ، 21عناية مركز ة , 19 حضانة ) 17كما تضم عيادة خارجية , أقسام ( الاستقبال و الطوارئ بـ 18 سرير , الأشعة (عادية ، مقطعية , موجات صوتية) الأسنان و التركيبات, العلاج الطبيعى , الغسيل الكلوى( 16) ماكينة غسيل , السمعيات 9 غرف عمليات, 12 سرير إفاقة ,2 كشك ولادة , بنك الدم , الصيدلية , إلى جانب المغسلة والتعقيم المركزي ، وتقدم المستشفى خدماتها في تخصصات ” النساء والتوليد، المسالك البولية، الجهاز الهضمي، تخاطب و سمعيات ، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي ” .

جدير بالذكر أنه بدأ العمل بالمستشفى فى عام 1999 قبل أن تتعثر لعدة أسباب ، ثم استؤنف العمل بها مرة أخرى قبل عامين ، و تم افتتاحها للتشغيل التجريبى بشكل كامل فى شهر نوفمبر من العام الماضى .