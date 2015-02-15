مالطا: مستعدون لدعم بعثة حفظ السلام الأممية في ليبيا

نقلت صحف في مالطا الأحد عن رئيس الوزراء جوزيف موسكات، القول إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللوجستي لبعثة حفظ السلام التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة في ليبيا.

ويأتي التعهد في حين أشارت إيطاليا إلى استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا في أعقاب التطورات المأساوية التي تشهدها الدولة المضطربة الواقعة شمالي أفريقيا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال موسكات لصحيفة “صنداي تايمز أوف مالطا” :”لا أشعر بأننا قادرون على التعهد بإرسال قوات ، ولكن بالتأكيد نبحث في إمكانية تقديم الدعم اللوجستي”.

كما قال رئيس الوزراء لصحيفة “مالطا توداي” إن أوروبا والعالم لا يمكن أن ينتظروا أن تهبط الحلول من السماء في ليبيا ، معترفا بأن محادثات السلام التي جرت في جنيف بوساطة الأمم المتحدة بين أطراف الصراع في ليبيا لم تصل إلى أفاق بعيدة.

وأصدرت الحكومة في مالطا التعليمات ليل السبت لمستشفى سان جيمس المالطي بغلق مصاريعها في طرابلس. وقبل أسبوعين كان فندق “كورينتيا هوتيل” ، وهو ملكية مالطية، قد تعرض لهجوم إرهابي خلف عشرة قتلى.

ورغم ارتفاع أمواج البحر ،يفر مئات المهاجرين من ليبيا على متن قوارب بسبب تصاعد خطر العنف المتطرف .

يشار إلى أن مالطا هي أقرب دول الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا . وفي عام 2011 كانت الجزيرة قاعدة رئيسية للدعم اللوجستي اللازم لإجلاء آلاف من العمالة الأجنبية في أعقاب الثورة التي أطاحت بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.