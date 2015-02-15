بالصور.. افتتاح معسكر العمل الدولي السابع بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، افتتاح معسكر العمل الدولي السابع لجوالي وجوالات الجامعات العربية والذي يقام بجامعة جنوب الوادي في الفترة من 15-19 فبراير 2015 تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور سلطان أبو عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية ويشارك في المعسكر 20 جامعة مصرية.

وأكد رئيس الجامعة – في كلمته – حرص الجامعة على اقامة هذا المعسكر لما يمثله من قيمة ودور رائد داخل جامعة جنوب الوادي حيث ساهمت الجوالة في تشجير العديد من الأماكن داخل الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالطلاب المشاركين في هذا المعسكر لأنهم يمثلون فريق عمل متكامل يساهم في خدمة الجامعات المصرية وأيضاً تساهم في تكوين استراتيجية لدى الطالب وحيا رئيس الجامعة المشرفين على الأنشطة بالجامعات لحرصهم على التواجد والمشاركة في كافة الأنشطة التي تقام بالجامعات خلال العام الجامعي.

وأكد الدكتور حفني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اهتمام رئيس الجامعة باستمرار العمل القمي للجوالة للعام السابع بصفة مستمرة لما له من طابع مميز ومختلف لأن الجوالة هم سواعد الجامعات الحقيقية وأشار أن جامعة جنوب الوادي تسعد بأكبر تجمع طلابي لجوالات وجوالات الجامعات المصرية وهذا يدل على مكانة جامعة جنوب الوادي لديهم.

وأعرب المحاسب عبد المالك الزيني، رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات عن سعادته في ختام مئوية الكشافة على المشاركة في هذا التجمع الشبابي بجامعة جنوب الوادي وعلى استمرار هذا العمل .. وأشاد بدور رئيس الجامعة في الاهتمام بالأنشطة القمية داخل الجامعة وأيضاً ما تقوم به الحركة الكشفية من دور في خدمة المجتمع المصري.

وقد تضمنت مراسم افتتاح المعسكر الدولي السابع طابور عرض للجامعات المشاركة يتقدمه حملة الأعلام من طلاب كلية التربية الرياضية تحت اشراف الدكتور أحمد كمال نصاري عميد كلية التربية الرياضية ثم تمام الوفود وقيام رئيس الجامعة بتسليم العلم لقائد الدورة القائد مرغني محمد مرغني ثم تحية العلم والسلام الجمهوري.

وفي نهاية الحفل قام الجميع بالوقوف دقيقة حداد على القادة الذين رحلوا وهم القائد عمار محمد محمود قائد عشائر جوالة جامعة جنوب الوادي والقائد حاتم خيري مدير ادارة الجوالة بجامعة حلوان والقائد نبيل محمد فريد مدير ادارة الجوالة بجامعة عين شمس.

حضر الافتتاح الدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والأستاذ محمد فخري وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوفود المشاركة من الجامعات.