أنشيلوتي يتحدث عن صافرات جماهير ريال مدريد ضد كاسياس.. ومستوى رونالدو وبيل

(إفي): اعترف المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأن فريقه يمر بلحظة "محبطة" في الوقت الحالي نتيجة للخسارة في الجولة الماضية بالليجا من غريمه أتليتكو مدريد برباعية نظيفة، ولكنه شكر في نفس الوقت "دعم الجماهير" في ملعب سانتياجو برنابيو حيث فاز الملكي بهدفين على ديبورتيفو لاكرونيا.

وأبدى أنشيلوتي تفهمه لصافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير عند نطق اسمه بمكبرات الصوت في الملعب وأيضا ضد الحارس إيكر كاسياس.

وصرح المدرب "هذا أمر طبيعي، الخسارة برباعية في الدربي أمر محبط بالنسبة لنا وللجماهير، نتفهم هذا الأمر جميعا، ولكن دعم الجماهير مهم في هذه اللحظة، من السهل تهنئة الفريق حينما تسير الأمور بشكل جيد، ولكن الأمر الأصعب هو دعمه حينما تكون الأمور معقدة".

وأضاف أنشيلوتي "إيكر نال بعض صافرات الاستهجان في البداية ولكنه بعد ذلك قدم أداء طيبا، بعدها تحول الأمر لتصفيق واشادة".

وبخصوص الفوز على ديبورتيفو تابع "لم تكن مباراة سهلة، لقد لعبنا جزئيا بصورة جيدة، الأمور كانت صعبة ومعقدة وحساسة بعد ما حدث، حققنا الفوز على الرغم من قلق الفريق، الجمهور اسعدنا وتفهم اللحظة التي يمر بها الفريق".

ودافع أنشيلوتي عن مستوى البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث قال "تقييمه الفني جيد، صحيح أنه لم يسجل ولكنه شكّل خطورة، سدد في العارضة في الشوط الأول وصنع هدفا في الثاني وكان أمامه فرص في التسجيل ولم يخطئ في التمرير".

وأشاد المدرب الإيطالي بمستوى الويلزي جاريث بيل حيث اعتبر أنه قدم أداء "جيد جدا" على الصعيدين الهجومي والدفاعي.