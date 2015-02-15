' التصفيق لريال مدريد كان أكثر من صافرات الاستهجان '

(إفي): اعتبر مدافع ريال مدريد الإسباني، ناتشو فرناندز عقب الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين نظيفين بالليجا أن فريقه أظهر قوته على "المضي قدما"، خاصة بعد الخسارة من أتليتكو برباعية في الجولة الماضية من المسابقة بدربي العاصمة.

وقال ناتشو عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية "المباراة كانت على ملعبنا، كان علينا الفوز بعد ما حدث مع الأتلتي، في النهاية الأمور كانت جيدة وعلينا التفكير في المباراة التالية".

وأضاف اللاعب "لقد كان أسبوعا طويلا وقاسيا بسبب الانتقادات، الفريق أظهر قدرته على المضي قدما"، معربا في نفس الوقت عن أسفه لاصابة عدد من لاعبي الفريق.

وتابع ناتشو "اليوم ومثل كل المبارايات، نكون مطالبين بتقديم الأفضل على البرنابيو، وقد حصلنا على دعم الجماهير، التصفيق كان أكثر من صافرات الاستهجان وهذا شيء مهم بالنسبة لنا".