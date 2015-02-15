زيدان: أتعلم من جوارديولا

يجد زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد الفرنسي والمدرب الحالي لفريق الشباب "كاستيا" في جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ، معلما له.

ويخطو زيدان أول خطواته التدريبية مع فريق شباب ريال مدريد، بعدما عمل مساعدا مع كارلو أنشيلوتي المتوج بدوري الأبطال العاشر الموسم الماضي مع ريال مدريد.

وقال زيدان لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "بايرن دائما فريق جيد، ولكنهم الآن في مستوى عالمي، وهذا بسبب جوارديولا الذي منح الفريق لمسة خاصة من التفوق".

وأوضح "هو يضيف نظرياته الخاصة إلى الفريق، ويجعل بايرن مختلفا".

وسحق بايرن ضيفه هامبورج يوم السبت 8-0 في الجولة الـ21 من الدوري الألماني، قبل مواجهة شاختار دونيتسك يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وتابع زيدان "أعرفه منذ كان لاعبا ولعبنا ضد بعضنا أكثر من مرة، ولكنه الآن مدرب عالمي صاحب خبرات، وأنا لازلت مدربا صاعدا".

وواصل متما "جوارديولا يقوم بعمل رائع في بايرن مثلما فعل مع برشلونة، وأنا أؤمن بطريقته في العمل وأستطيع أن أتعلم منه الكثير".

وكان زيدان قد رشح ريال مدريد وبايرن للوصول لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم.