كوستا: إبراهيموفيتش من الأفضل في التاريخ

يرى دييجو كوستا مهاجم تشيلسي أن منافس فريقه القادم باريس سان جيرمان يمتلك واحدا من أفضل المهاجمين بالتاريخ هو زلاتان إبراهيموفيتش.

المهاجم الدولي الإسباني عبر عن إعجابه بإبراهيموفيتش، مؤكدا صعوبة المواجهة القادمة أمام فريق باريس سان جيرمان.

قال كوستا لمجلة (سبورت) البريطانية: "زلاتان وحش، هو واحد ممن أحبهم بسبب شخصيته وإمكانياته الفنية".

وأضاف "من الصعب مواجهة باريس سان جيرمان لأن معظم لاعبيه دوليين في منتخبات بلادهم".

واستدرك "إذا أردنا التأهل علينا خوض المباراتين بشكل جيد".

وعن مدربه السابق دييجو سيميوني والفارق بينه وبين مدربه الحالي جوزيه مورينيو قال كوستا: "مورينيو وسيميوني متشابهان إلى حد كبير، كلاهما لديه الشغف باللعبة، ويطلبان من اللاعبين دائما بذل أقصى ما لديهم في أرضية الملعب".

واستدرك "ولكن تكتيكيا الإثنان يختلفان في الرؤية، لقد تعلمت الكثير من مورينيو، نعلم أنه من أفضل المدربين على مستوى العالم".

ويستعد كوستا مع فريقه تشيلسي لمواجهة بطل فرنسا يوم الثلاثاء القادم على ملعب بارك دي برنس بباريس في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.