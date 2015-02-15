8-0.. الفوز الأكبر لبايرن منذ 30 سنة

حقق بايرن ميونيخ فوزا ساحقا مساء أمس السبت على ضيفه هامبورج بنتيجة 8-0، ليحقق الفريق الألماني أكبر فوز له منذ ثلاثة عقود.

بطل ألمانيا المتصدر حاليا لبطولة الدوري بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه فولفسبورج، سحق ضيفه بثمانية أهداف على ملعب أليانز أرينا، إذ فاز الفريق لآخر مرة بنتيجة عريضة مثل هذه في مارس 1984، حين أمطر شباك كيكرز أوفينباخ بتسعة أهداف في بطولة الدوري.

وبهذه الثمانية حقق الفريق البافاري ثالث أكبر فوز في تاريخه، إذ يعد انتصاره على بروسيا دورتموند في نوفمبر 1971 هو الأكبر..إذ فاز وقتها 11-1.

لقاء الأمس شهد تألق المهاجم توماس مولر بتسجيله لهدفين وصناعة هدفين، إذ كانت المباراة الأولى له هذا الموسم التي يساهم فيها صاحب الـ25 عاما في أربعة أهداف بلقاء واحد.

فيما أصبح زميله ماريو جوتزه متخصصا في هز شباك هامبورج وذلك بعد تسجيله لهدفيه الخامس والسادس في تاسع مباراة يخوضها أمام فريق "الديناصور".

ووفقا للإحصائيات، فإن أريين روبن الجناح الهولندي للفريق، يعيش أفضل مواسمه مع العملاق البافاري وذلك بمساهمته في 17 هدف في 17 مباراة شارك فيها بالدوري، صنع ثلاثة أهداف منها، وفي آخر 11 مباراة سجل عشرة أهداف.

يذكر أن الفوز الأكبر في تاريخ الدوري الألماني كان لفريق بروسيا دورتموند في إبريل 1978، حين سحق بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 12-0.