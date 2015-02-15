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مدرب إنجلترا: هاري كين المهاجم المثالي لأي فريق

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مدرب إنجلترا: هاري كين المهاجم المثالي لأي فريق مدرب إنجلترا: هاري كين المهاجم المثالي لأي فريق

أكد روي هودجسون المدير الفني لإنجلترا أن مهاجم توتنام هوتسبرز هاري كين على وشك دخول قائمة لأول مرة بعد الأداء الرائع مع ناديه في الموسم الحالي.

كين المتألق هذا الموسم مع "السبيرز" هو المهاجم المثالي لأي فريق وفقا لتصريحات المدرب الذي يتولى تدريب إنجلترا منذ 2012.

قال هودجسون للصحفيين: "لديه كل الإمكانيات التي تبحث عنها في مركز المهاجم".

وأضاف "يتحرك في كل الاتجاهات، إلى حد ما يساهم في بناء اللعب، يستلم الكرات العالية بشكل جيد، يلتحم بقوة مع المدافعين".

وأردف "يتحرك بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، يجيد متابعة الكرات العرضية".

ثم استدرك "هل يستحق مكانا في المنتخب؟.. بالتأكيد نعم".

وواصل متما "عندما تكون نجما لفريق بحجم توتنام وأنت بعمر 21 سنة.. فأنت إذا تؤدي بشكل مذهل".

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراته القادمة أمام ليتوانيا على ملعب ويمبلي يوم 27 مارس المقبل بتصفيات يورو 2016، وسيلعب بعدها لقاء وديا أمام إيطاليا في مدينة تورينو.

يذكر أن منتخب الأسود الثلاثة حقق أربعة انتصارات في أول أربع مباريات له بالتصفيات، إذ يتفوق بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه سلوفينيا، سويسرا وليتوانيا.

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