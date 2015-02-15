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أنشيلوتي: رونالدو لم يسجل ولكنه كان إيجابيا

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أنشيلوتي: رونالدو لم يسجل ولكنه كان إيجابيا أنشيلوتي: رونالدو لم يسجل ولكنه كان إيجابيا

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه ليس قلقا على مستوى كريستيانو رونالدو بعد عدم تسجيله في فوز الفريق على ديبورتيفو لاكورونيا 2-0، مؤكدا أنه أدى مباراة إيجابية.

رونالدو والذي خاض مباراته الثانية مع ريال مدريد بعد العودة من الإيقاف، ساهم في فوز فريقه 2-0 بهدفي إسكو وكريم بنزيمة، إذ أكد مدربه أنه قام بعمل جيد ومؤثر جدا فوق أرضية الميدان.

قال المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: "رونالدو لم يسجل ولكنه كان خطيرا".

وأضاف "كرة في العارضة..صنع هدفا لكريم بنزيمة، كان قريبا من التسجيل".

واستدرك "لم يفقد أي تمريرة، وأداؤه الفني في المباراة ككل كان إيجابيا".

وكان اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية مؤخرا قد تعرض لانتقادات كثيرة بعد أدائه الباهت في مباراة الدربي أمام أتليتكو مدريد والتي خسرها الفريق برباعية نظيفة ثم احتفل بعدها مباشرة بعيد ميلاده.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على فريق شالكة الألماني يوم الأربعاء المقبل في مباراة الذهاب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يدافع فيها النادي الملكي عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.

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