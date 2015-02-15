مد فترة قبول أوراق مرشحي النواب بسوهاج‎ حتى الثانية من ظهر الخميس المقبل

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس محاكم سوهاج الابتدائية رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب 2015 بسوهاج، لوكالة أنباء «أونا» إن عدد المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس النواب القادم بمحافظة سوهاج وصل 175 مرشح بمختلف الدوائر الانتخابية الـ 11 بسوهاج.

ومن ناحية آخرى أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عن مد باب قبول أوراق المرشحين حتى الساعة الثانية، ظهر الخميس، وأوضح عبد الستار أن هناك تعديل من اللجنة العليا للانتخابات بمواعيد الطعون والإعلان عن كشوف المرشحين سوف يصل لجنة انتخابات سوهاج خلال الساعات المقبلة.