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مقتل 3 جنود وإصابة آخر في اشتباكات بنغازي

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لقى ثلاثة جنود بالجيش الليبي مصرعهم، وأصيب آخر جراء الاشتباكات مع قوات «مجلس شورى ثوار بنغازي» بمحور أبوعطني ببنغازي.

وقال متحدث القوات الخاصة ببنغازي، ميلود الزوي، في تصريح، الأحد، إن «ثلاثة جنود من الكتيبة 21 صاعقة لقوا مصرعهم وأصيب آخر جراء الاشتباكات مع قوات (أنصار الشريعة) بمحور بوعطني، وهم أسامة التاورغى ووليد الفرجانى والأخر رئيس عرفاء وحدة».

وأضاف الزوي أن «رئيس عرفاء وحدة صلاح نجيب سالم الملقب (مجيره) قتل وأصيب آخر إثر سقوط قذيفة هاون على أحد مواقع القوات الخاصة داخل المعسكر».

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات «مجلس شورى ثوار بنغازي».

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